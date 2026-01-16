Скидки
Кросби догнал Малкина по голам в большинстве в регулярке и плей-офф в истории «Питтсбурга»

Комментарии

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» забросил шайбу в большинстве.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Сидни Кросби записал на свой счёт 214-й гол в большинстве в регулярке и плей-офф НХЛ, сравнялся по данному показателю с Евгением Малкиным и вышел на второе место в истории «Питтсбурга». Рекорд «пингвинов» принадлежит Марио Лемье (265).

В ночь с 15 на 16 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Бразо (Киндел, Манта) – 02:16 (pp)     2:0 Раст (Летанг, Кросби) – 12:25 (pp)     3:0 Чинахов (Малкин, Новак) – 21:16     3:1 Аболс (Йорк, Грундстрём) – 22:17     4:1 Лизотт (Аччари) – 38:29     5:1 Кросби (Малкин, Ракелль) – 43:10 (pp)     6:1 Дьюар (Новак) – 44:27     6:2 Силер (Барки, Юульсен) – 50:54     6:3 Мичков (Барки, Кутюрье) – 57:25    
