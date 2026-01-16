Кросби догнал Малкина по голам в большинстве в регулярке и плей-офф в истории «Питтсбурга»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» забросил шайбу в большинстве.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Сидни Кросби записал на свой счёт 214-й гол в большинстве в регулярке и плей-офф НХЛ, сравнялся по данному показателю с Евгением Малкиным и вышел на второе место в истории «Питтсбурга». Рекорд «пингвинов» принадлежит Марио Лемье (265).

В ночь с 15 на 16 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» (Питтсбург, США) и закончилась победой хозяев со счётом 6:3.