Расписание матчей ВХЛ на 16 января 2026 года

Сегодня, 16 января, пройдут шесть матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 16 января 2026 года (время московское):

15:00. ХК «Норильск» – «Дизель»;

16:00. «Омские Крылья» – «Магнитка»;

16:30. «Зауралье» – «Южный Урал»;

16:30. «Горняк-УГМК» – «Буран»;

18:30. ХК «Тамбов» – «Олимпия»;

19:00. АКМ – СКА-ВМФ.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 71 очко в 42 матчах. Второе место занимает «Югра» с 70 очками после 43 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (59 очков в 40 играх).