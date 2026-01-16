Скидки
Расписание матчей МХЛ на 16 января 2026 года

Сегодня, 16 января, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 16 января 2026 года (время московское):

11:00. «Тюменский Легион» – «Снежные Барсы»;
19:00. «Крылья Советов» – «Сахалинские Акулы»;
19:00. «СКА-1946» – МХК «Динамо» СПб;
19:00. МХК «Динамо» М – Академия СКА.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 69 очками после 38 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 62 очка после 40 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

