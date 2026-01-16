Сорокин вышел на первое место в истории «Айлендерс» по «сухим» матчам с учётом плей-офф

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин оформил «сухой» матч в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (1:0). Голкипер отразил все 35 бросков канадского клуба. Игра «на ноль» стала для него пятой в текущем сезоне.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Илья Сорокин оформил свой 27-й матч «на ноль» с учётом плей-офф и вышел на первое место в истории «островитян», сравнявшись с Билли Смитом и Гленном Решем.

«Айлендерс» с 57 очками в активе занимают пятое место в таблице Восточной конференции.

Напомним, ранее Илья Сорокин был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.