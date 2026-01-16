Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сорокин вышел на первое место в истории «Айлендерс» по «сухим» матчам с учётом плей-офф

Сорокин вышел на первое место в истории «Айлендерс» по «сухим» матчам с учётом плей-офф
Комментарии

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин оформил «сухой» матч в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (1:0). Голкипер отразил все 35 бросков канадского клуба. Игра «на ноль» стала для него пятой в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Дюклер – 53:42 (pp)    

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Илья Сорокин оформил свой 27-й матч «на ноль» с учётом плей-офф и вышел на первое место в истории «островитян», сравнявшись с Билли Смитом и Гленном Решем.

«Айлендерс» с 57 очками в активе занимают пятое место в таблице Восточной конференции.

Напомним, ранее Илья Сорокин был признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

Материалы по теме
Видео
Голкипер «Айлендерс» Сорокин вошёл в тройку звёзд игрового дня НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android