В НХЛ высказались о возможном уходе Александра Овечкина из лиги

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал возможный уход российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из лиги после нынешнего сезона.

«Надеюсь, это не произойдёт в ближайшем будущем. Но это дело Алекса, и его любое решение мы уважаем. Если вы намекаете, что это может быть его последний год, — я надеюсь, что это не так. Ови играет великолепно», — приводит слова Беттмэна журналист Тарик Эль‑Башир на своей странице в социальной сети Х.

В текущем сезоне Овечкин забил 20 голов и отдал 21 результативную передачу. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги на счету Александра 1664 очка.