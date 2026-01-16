Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В НХЛ высказались о возможном уходе Александра Овечкина из лиги

В НХЛ высказались о возможном уходе Александра Овечкина из лиги
Комментарии

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал возможный уход российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из лиги после нынешнего сезона.

«Надеюсь, это не произойдёт в ближайшем будущем. Но это дело Алекса, и его любое решение мы уважаем. Если вы намекаете, что это может быть его последний год, — я надеюсь, что это не так. Ови играет великолепно», — приводит слова Беттмэна журналист Тарик Эль‑Башир на своей странице в социальной сети Х.

В текущем сезоне Овечкин забил 20 голов и отдал 21 результативную передачу. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги на счету Александра 1664 очка.

Материалы по теме
Александр Овечкин установил рекорд среди россиян по очкам в НХЛ в возрасте 40 лет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android