«Он сдулся. Можно же снова всё потерять». Экс-форвард «Спартака» раскритиковал И. Морозова

Бывший нападающий «Спартака» Алексей Костылев подверг критике игру форварда красно-белых Ивана Морозова.

«Морозов после возвращения выбежал на эмоциях, всё нехорошее завершилось в его пользу, клуб дал ему второй шанс, и тогда всё пошло. И шайбу держал, и технически был хорош, и броски были отменные — и, как следствие, голы. А потом время чуть прошло и он сдулся. Совсем не тот стал. Первые эмоции схлынули, началась рутинная работа. И в нападении недорабатывает, и в защите не особо помогает. Ляпы появились серьёзные. Плюс прибавились неоправданные удаления, что тоже не красит. Команда страдает из-за этого.

И при этом тренерский штаб ему доверяет и выпускает в большинстве в решающие минуты. В матче с «Динамо» он больше всех провёл на льду — где отдача, где показатели? Расслабился Иван, но всё же можно снова потерять, если не учиться на своих ошибках. Считаю, что Морозов в долгу перед командой, ему нужно много работать, чтобы оправдать оказанное ему клубом доверие», — сказал Костылев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

