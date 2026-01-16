Рыбин: Ротенберг — это было ярко, без него СКА потерял всю прессу

Тренер ХК «Сочи» по развитию Максим Рыбин высказался о работе бывшего главного тренера СКА Романа Ротенберга.

– Есть примеры тренеров, которые получали тренерский опыт без игровой карьеры. В России в первую очередь вспоминаются Игорь Захаркин и Роман Ротенберг. Это исключения из правил?

– Про Захаркина мне сложно сказать, а Роман Борисович мощно зашёл. Его функциональность зашкваливает. Как функционер он топ-1. Как тренер он зашёл, когда была необходимость такая в команде. И это как минимум было ярко. Часто видишь комментарии, что без него скучно.

Говорят, про «Динамо», половина сезона прошло, сейчас смысла начинать работу в клубе нет. Но что будет дальше, поживём — увидим. А СКА без него потерял всю прессу.

Если брать СКА, то многие игроки уехали. Никишин, Демидов, Грицюк – они сейчас здорово смотрятся в Америке. Это без пяти минут большие звёзды лиги, не думаю, что они остановятся в своём развитии. Люди не всегда трезво могут оценить ситуацию.

На Демидова я помню, что приезжал из Москвы в Питер, просто чтобы посмотреть на его игру. Помню они «Витязь» обыграли, он хет-трик положил. Классно увидеть такого парня вживую, мало ребят, ради которых я в другой город поеду, просто на них посмотреть. Но здесь мне было интересно.

– Сейчас по Ивану Демидову сходит с ума весь Монреаль…

– И не только Монреаль, вся Канада, да и мы в России все сходим по нему с ума. Дай бог, чтобы у него всё получалось, – сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.