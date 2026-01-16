Рыбин — о Никитине: уберёте его из ЦСКА и кого поставите? Будет ли лучше? Это топ-тренер

Тренер ХК «Сочи» по развитию Максим Рыбин высказался о возможном уходе Игоря Никитина с поста главного тренера ЦСКА.

– Менять систему – это всегда трудно, что мы видим и на примере Игоря Никитина. Вас удивляют проблемы ЦСКА?

– Никитин пришёл в то время, когда нужно перестраивать команду, просмотреть всю вертикаль. Как работает «вышка», МХЛ, кого можно взять, какие иностранцы, какой вратарь. С вратарём немножко, вероятно, ошиблись, убрали. Команда строится, год будет сложный для них, идёт непросто, но Никитин – это топ-тренер.

У него пятилетний контракт, руководство на него рассчитывает. Такие соглашения были только у двоих тренеров: у Никитина и Ротенберга. Это о многом говорит. Взять сейчас и рубить сплеча, не давать даже год отработать… Будет ли лучше? Уберёте его, кого поставите? Контракт всё равно придётся выплачивать, а он там не маленький.

– И всё же в ЦСКА не раз уже так делали, когда снимали тренера, несмотря на все договорённости.

– Не тот случай. ЦСКА сейчас точно не пойдёт по пути Ильи Воробьёва прошлого сезона, это исключено, – сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.