Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рыбин — о Никитине: уберёте его из ЦСКА и кого поставите? Будет ли лучше? Это топ-тренер

Рыбин — о Никитине: уберёте его из ЦСКА и кого поставите? Будет ли лучше? Это топ-тренер
Комментарии

Тренер ХК «Сочи» по развитию Максим Рыбин высказался о возможном уходе Игоря Никитина с поста главного тренера ЦСКА.

– Менять систему – это всегда трудно, что мы видим и на примере Игоря Никитина. Вас удивляют проблемы ЦСКА?
– Никитин пришёл в то время, когда нужно перестраивать команду, просмотреть всю вертикаль. Как работает «вышка», МХЛ, кого можно взять, какие иностранцы, какой вратарь. С вратарём немножко, вероятно, ошиблись, убрали. Команда строится, год будет сложный для них, идёт непросто, но Никитин – это топ-тренер.

У него пятилетний контракт, руководство на него рассчитывает. Такие соглашения были только у двоих тренеров: у Никитина и Ротенберга. Это о многом говорит. Взять сейчас и рубить сплеча, не давать даже год отработать… Будет ли лучше? Уберёте его, кого поставите? Контракт всё равно придётся выплачивать, а он там не маленький.

– И всё же в ЦСКА не раз уже так делали, когда снимали тренера, несмотря на все договорённости.
– Не тот случай. ЦСКА сейчас точно не пойдёт по пути Ильи Воробьёва прошлого сезона, это исключено, – сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Рыбиным читайте на «Чемпионате»:
«Функциональность Ротенберга зашкаливает, без него скучно». Рыбин — о сезоне КХЛ
Эксклюзив
«Функциональность Ротенберга зашкаливает, без него скучно». Рыбин — о сезоне КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android