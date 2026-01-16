Скидки
«Голова, голова — что тут говорить». Защитник московского «Динамо» — о Шипачёве

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, защитник московского «Динамо» Артём Сергеев высказался о рекордном 1000-м очке нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва.

— Вопрос не по вашей команде. Вадим Шипачёв сотворил историю, первым в КХЛ набрав 1000-е очко. Как человек, много игравший против него, можете объяснить секрет его успехов?
— Голова, голова — что тут говорить. Поляну видит, здорово раздаёт, качество передач отменное. Красавец, что с него взять. Великое достижение. Рад за Вадима, — приводят слова Сергеева «Известия».

38-летний Шипачёв отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Адмиралом» (2:1) и установил уникальное достижение в КХЛ. В текущем сезоне на счету Шипачёва 21 очко в 41 встрече — девять голов и 12 результативных передач.

Сушинский: Шипачёв по влиянию для КХЛ — как Уэйн Гретцки для НХЛ
