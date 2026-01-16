Рыбин — о Крикунове: у него огромный опыт, консультация такого мэтра необходима

Тренер ХК «Сочи» по развитию Максим Рыбин рассказал о работе с Владимиром Крикуновым, ранее возглавлявшим команду.

— Вы поддерживаете связь с Владимиром Крикуновым?

– Он постоянно с нами, постоянно включается в работу, можем с ним поделиться, посоветоваться. Это абсолютно нормально, классный шаг. Не так, что изменилась позиция, а именно то, что общение продолжается, и это очень важное общение.

У него огромный опыт, и бывает, что консультация такого мэтра необходима. Понять, как лучше себя повести, как проработать ту или иную ситуацию, и Владимир Васильевич всегда может подсказать, где можно нагрузить хоккеистов, дать побольше нагрузок, а где, наоборот, может, стоит дать выходной. Либо наоборот, выходной отменяем, а сделаем те же самые баллоны.

Нужно чувствовать хоккеистов. Понимать, какое у них самочувствие, как них сейчас по физике, насколько ребята хорошо или плохо выглядят. В чемпионате разные отрезки бывают, переезды, дальние выезды, Владивосток проехали недавно, Хабаровск, всё это тоже очень тонкие моменты, когда ребят нужно восстановить и снова подготовить.

– «Баллоны Крикунова» – это уже устойчивый хоккейный фразеологизм. Насколько они применяются в реальности либо это стереотип?

– Мы работали с баллонами, и ничего не изменилось. Ребята от этого хуже выглядеть не стали как минимум. Если мы сейчас возьмём, к примеру, Андрея Разина, то он также давал баллоны через день ребятам, за пять дней нагрузил по самое не могу, но мы видим – это даёт результат. Всё это работает, когда правильно всё рассчитываешь, – сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.