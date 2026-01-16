Тренер «Сочи» Рыбин объяснил перевод Крикунова на должность тренера-консультанта

Тренер ХК «Сочи» по развитию Максим Рыбин рассказал о причинах перевода Владимира Крикунова на должность тренера-консультанта южан.

– Решение перевести Крикунова на должность тренера-консультанта было совместным, в том числе учитывая и возраст, состояние здоровья специалиста?

– Знаете, здоровью Владимира Васильевича можно только позавидовать. И такой оптимизм, тяга к жизни, к работе! Такого здорового мужика я давно не встречал, так что вопросов касательно возраста тут вообще быть не может, дело не в этом.

Нужна была встряска, которую руководители команды решили применить. Экстренные изменения, случилось так, как случилось. Дай бог здоровья Владимиру Васильевичу ещё 75 лет прожить. И с его оптимизмом, мне кажется, у него точно это получится.

– То есть он вполне ещё бодрый духом?

– Абсолютно. Пишите не чёрными даже, а красными буквами, – сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.