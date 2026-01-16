Тренер «Сочи» Рыбин: сам удивляюсь, какая атмосфера в команде, ребята радуются процессу

Тренер ХК «Сочи» по развитию Максим Рыбин рассказал об атмосфере в стане южан.

– Как чувствует себя сама команда? У вас большое отставание от зоны плей-офф, как это ощущается на коллективе?

– Сложно, конечно, но вместе с тем эти сложности дают и определённый оптимизм. Работать, развиваться, постараться прыгнуть выше головы. Вот что нужно, чего хочется. Хочется, чтобы наш болельщик был рад, они всё равно приходят, поддерживают.

Бывают матчи, когда мы не можем выиграть несколько игр подряд. У нас не самая богатая команда, но через результат мы можем стать сильнее. Только результат даст нам следующую ступень, только победы. И мы делаем для этого даже больше, чем могли бы.

– То есть уныния в коллективе никакого нет?

– Наоборот, иногда сам удивляюсь, какая атмосфера на тренировках. Ребята радуются процессу, забитому голу в двусторонках. И не будет уныния, – сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.