Рыбин — о «Сочи»: определяющий момент в селекции — это бюджет. Мы просто беднее

Тренер ХК «Сочи» по развитию Максим Рыбин рассказал о работе команды на трансферном рынке.

– Есть сложности в плане селекции? Команда много лет подряд уже вне кубковой весны, наверняка игроки это понимают.

– Определяющий момент в селекции — всё равно это бюджет. Плясать приходится от бюджета. Если у тебя, условно, 5 рублей – у тебя одни игроки. Если 10 – ты можешь себе позволить совсем других. А 20 – это топ-команда, рассчитываешь на титул. Поэтому мы выжимаем из игроков то, что у них есть. Что у нас есть.

У нас есть руководители, это к ним вопросы, им решать, кого брать, но надо понимать, что рынок бедный сейчас. С рынка и брать особо ведь некого. Можно попробовать обмены, есть пример Косолапова, он перешёл из Нижнего Новгорода в «Сибирь» и забивает через матч. У парня новая страница. Но так тяжело понять, кого можно выменять с таким успехом. Не моя прерогатива, моя конкретная работа развивать тех, кто уже в команде.

– И всё же есть команды со скромными финансовыми возможностями, которые добиваются результата, – на Западе «Северсталь» с «Торпедо», на Востоке радует «Нефтехимик». Их финансовые возможности ближе к полу зарплат, но результат есть.

– Не соглашусь с вами. Взять тот же «Нефтехимик», и играл там, и сейчас команду знаю, ситуация там стабильная, хорошая. Всё нормально и устойчиво, есть премиальный фонд, со своими претензиями они справляются.

– У вас условия посложнее?

– Как сказать, мы просто беднее, – сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.