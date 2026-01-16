Тренер по развитию ХК «Сочи» Рыбин объяснил свои задачи в клубе

Тренер ХК «Сочи» по развитию Максим Рыбин рассказал о своих задачах в команде.

– В первую очередь хочется уточнить по вашему текущему фронту работы. Что входит в обязанности тренера по развитию?

– Это непосредственная работа с игроками, с игроками, которые в ротации, которые вне состава, либо после травмы, либо по тем или иным игровым причинам пока вне основы. Это полноценная работа, включающая в себя работу с ребятами, которые вне состава.

– На кого стоит обратить внимание в «Сочи» из неиграющего состава, кто может удивить в ближайшее время?

– За всеми надо следить. Внимание надо обращать на команду, она строится полностью – от руководителя до игроков четвёртого звена. Если вам интересна команда, то следить надо за всеми.

Выделять Иванова или Петрова будет не очень правильно, таким образом можно обделить вниманием кого-то другого. Каждый игрок по-своему универсальный, стараемся быть сильнее, лучше. Изо дня в день мы пытаемся чего-то добиваться, – сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.