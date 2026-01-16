Рыбин — о Самсонове: подтягивали его физическое состояние, было тяжело

Тренер ХК «Сочи» по развитию Максим Рыбин рассказал о работе с голкипером южан Ильёй Самсоновым.

– Вас радует вратарская бригада «Сочи»? Казалось, что это, наоборот, проблемная сторона команды и даже после приглашения Ильи Самсонова не всё работает как надо.

– Если мы возьмём Пашу Хомченко, то он очень ярко начал, но затем получил травму. Аврально нужно было искать вратаря, взяли Щетилина. Потом подписали Самсонова, он глыба. Приехал, отыграл. И сейчас взять связку Хомченко — Самсонов, возможно, это будет сильнейший в лиге вратарский дуэт, сильнейшая бригада. Это моё мнение.

– Но ведь и у Павла, и у Ильи есть проблемы со здоровьем. Не страшно?

– Паша Хомченко играл под достаточно большой нагрузкой, получил травму. В него въехал игрок, он выбыл почти на месяц. Самсонов приехал, давно не играл, но он готовился в НХЛ. Мы подтягивали его физическое состояние, было тяжело, из-за этого тоже были сложности.

Поэтому теперь чередуем вратарей, аккуратнее их используем. В конце декабря он не играл, но не надо ничего додумывать, он просто заболел. Тем более мы находимся большое время в самолётах, где замкнутое пространство, поэтому целесообразно было вратаря оставить дома, не брать на выезд, дать восстановиться.

Все мы люди, наверное, все мы болеем периодически. Так что вратарскую линию для себя мы закрыли, она грамотная, стабильная, теперь важно работать дальше: защитники — помогать вратарю, помогать нападающим, а нападающие — делать результат. Так и строится команда, – сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.