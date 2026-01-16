«Адмирал» расторг контракты с тренерами Костючёнком и Громовым

ХК «Адмирал» расторг по соглашению сторон контракты с тренерами Сергеем Громовым и Виктором Костючёнком. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

«Благодарим Сергея Владимировича и Виктора Павловича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении команды.

Клуб из Владивостока занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 34 очка за 43 игры. В следующем матче «Адмирал» на своём льду примет магнитогорский «Металлург». Игра во Владивостоке состоится 17 января и начнётся в 10:00 мск.

Ранее «Адмирал» по соглашению сторон расторг контракт со старшим тренером Андреем Банадой.