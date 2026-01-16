Скидки
Сушинский: боюсь, «Северстали» может не хватить глубины состава в плей-офф

Сушинский: боюсь, «Северстали» может не хватить глубины состава в плей-офф
Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский поделился ожиданиями от игры «Северстали» в нынешнем сезоне и назвал главных фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина.

«Мне очень нравится работа тренерского штаба и то, как играет «Северсталь». За счёт этого они выглядят очень хорошо и идут высоко. Но боюсь, что «Северстали» может не хватить глубины состава в плей-офф. Для меня фавориты на Кубок Гагарина по-прежнему «Металлург», «Авангард», «Локомотив», — приводит слова Сушинского «Советский спорт».

«Северсталь» занимает первое место в Западной конференции КХЛ, набрав 63 очка в 47 матчах. На Востоке первую строчку занимает магнитогорский «Металлург», имеющий в активе 72 балла за 44 игры.

