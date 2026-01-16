«Будем строить отношения с Америкой». Фетисов — о встрече «Флориды» с Дональдом Трампом

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о встрече хоккеистов и персонала «Флориды Пантерз» с президентом США Дональдом Трампом в честь победы команды в Кубке Стэнли в прошлом сезоне.

«Меня не удивляет реакция Трампа и его слова про Бобровского, ведь Сергей является выдающимся вратарём. Трамп и Сашу Овечкина хвалит, и всех наших ребят. Я думаю, что если «Тампа-Бэй» выиграет Кубок Стэнли, то он и Никиту Кучерова похвалит. Наши ребята сегодня являются послами доброй воли и понимания того, что существует уже 37-летняя история игры советских и российских хоккеистов в НХЛ. И ведь вместе с канадцами, американцами, европейцами их имена выгравированы на Кубке Стэнли. Это хороший пример того, как можно строить отношения и в одной команде добиваться успехов. Спорт должен объединять всех, и хоккейная дипломатия как раз и работает в этой связи.

И президент Трамп при всей его занятости не забывает упомянуть о соблюдении спортивных принципов. Это тот случай, когда лучший на сегодняшний момент хоккейный вратарь из России получил одобрение от президента США. Я считаю это очень хорошим событием. Будем на базе хоккейной дипломатии строить отношения с Америкой, ведь у нас общие болельщики и общие ценности. И никто из наших ребят негативно по отношению к нашей стране не высказывается. Они настоящие мужики, и я рад, что наши ребята в очередной раз оказываются на виду у лидеров мировых держав и мировой прессы», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».