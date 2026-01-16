Трёхкратный чемпион мира оценил вариант состава сборной России на ОИ от ESPN

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал вариант состава сборной России на Олимпиаду-2026 от ESPN. В статье автор назвал сборную России одним из фаворитов Олимпийских игр, если бы она участвовала.

«Ну я не читал эту статью, но конечно, я разделяю мнение этого автора. У нас очень сильная сборная, я бы сказал, сильнейшая за последние годы. Мы бы однозначно могли выиграть Олимпийские игры», — приводит слова Терещенко Vprognoze.

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции. Вместо России на турнире сыграет сборная Франции.