Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный чемпион мира оценил вариант состава сборной России на ОИ от ESPN

Трёхкратный чемпион мира оценил вариант состава сборной России на ОИ от ESPN
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал вариант состава сборной России на Олимпиаду-2026 от ESPN. В статье автор назвал сборную России одним из фаворитов Олимпийских игр, если бы она участвовала.

«Ну я не читал эту статью, но конечно, я разделяю мнение этого автора. У нас очень сильная сборная, я бы сказал, сильнейшая за последние годы. Мы бы однозначно могли выиграть Олимпийские игры», — приводит слова Терещенко Vprognoze.

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде. Сборную России отстранили от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея весной 2022 года после начавшейся на территории Украины специальной военной операции. Вместо России на турнире сыграет сборная Франции.

Материалы по теме
ESPN представил, каким мог быть состав сборной России по хоккею на Олимпиаде — 2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android