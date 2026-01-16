Скидки
Хоккей

Рябыкин: московское «Динамо» сейчас на спаде, появилась какая-то самоуспокоенность

Рябыкин: московское «Динамо» сейчас на спаде, появилась какая-то самоуспокоенность
Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался об игре московского «Динамо» в последних встречах регулярного сезона.

— Родной клуб, к сожалению, сейчас на спаде. Заметил, что команда выглядела заряженной до того момента, когда Вячеслав Козлов потерял приставку «и. о.» и был утверждён полноценным главным тренером.

— Как это объяснить?
— Загадка. Наверное, появилась какая-то внутренняя самоуспокоенность. Чем её объяснить – не знаю. В последних матчах не так легко узнать даже лидеров команды. Гусеву, Комтуа и Ко не хватает движения и эмоций.

— Вопросы – к Козлову?
— Вячеслав – профессионал, глубоко понимает хоккей. Но он только адаптируется к новой роли, необходимо время.

— Ваш прогноз по «Динамо»?
— Меня огорчило, что в последнем матче со «Спартаком» «Динамо» проиграло «конёк», хотя командное движение в дерби как раз и было одним из козырей бело-голубых. Возможно, есть какой-то спад в физике. Команде надо из него выбраться – и тогда всё вернётся, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

«Динамо» проиграло пять из последних шести матчей и занимает пятое место в таблице Запада.

