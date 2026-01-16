Чемпион мира и Олимпийских игр Светлов готов рассмотреть предложения от клубов КХЛ

Чемпион мира и Олимпийских игр, трёхкратный чемпион Европы Сергей Светлов выразил готовность продолжить работать в России, возглавив один из клубов Континентальной хоккейной лиги.

«Надеюсь продолжить работу в КХЛ, жду предложений, в постоянном контакте с агентом. Я в теме всего, что сейчас у нас происходит, — в частности вижу, что некоторые североамериканские тренеры неожиданно покидают наши клубы, где-то даже бросают их. Сил и энергии много, готов к работе», — приводит слова Светлова ТАСС.

Напомним, последним клубом Светлова в КХЛ был «Сочи», который он возглавлял с октября 2022 года по январь 2023 года.