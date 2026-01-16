Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чемпион мира и Олимпийских игр Светлов готов рассмотреть предложения от клубов КХЛ

Чемпион мира и Олимпийских игр Светлов готов рассмотреть предложения от клубов КХЛ
Комментарии

Чемпион мира и Олимпийских игр, трёхкратный чемпион Европы Сергей Светлов выразил готовность продолжить работать в России, возглавив один из клубов Континентальной хоккейной лиги.

«Надеюсь продолжить работу в КХЛ, жду предложений, в постоянном контакте с агентом. Я в теме всего, что сейчас у нас происходит, — в частности вижу, что некоторые североамериканские тренеры неожиданно покидают наши клубы, где-то даже бросают их. Сил и энергии много, готов к работе», — приводит слова Светлова ТАСС.

Напомним, последним клубом Светлова в КХЛ был «Сочи», который он возглавлял с октября 2022 года по январь 2023 года.

Материалы по теме
Светлов: вывод из состава ЦСКА Спронга переломил именно командный результат
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android