Главная Хоккей Новости

Сергей Кривокрасов покинул тренерский штаб «Лады»

Сергей Кривокрасов покинул тренерский штаб «Лады»
Комментарии

Тренер Сергей Кривокрасов покидает хоккейный клуб «Лада». Контракт расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

«Благодарим Сергея Владимировича за работу и желаем всего наилучшего!» — сказано в сообщении клуба.

51-летний специалист вошёл в штаб «Лады» в октябре 2025 года. Тренерскую карьеру начал в сезоне-2009/2010, работал в ангарском «Ермаке», финском «Юкурите». В 2022 году вошёл в тренерский штаб «Сибири». После отставки Дэвида Немировски в декабре 2023 года стал исполняющим обязанности главного тренера команды, проработав на этом посту до конца сезона-2023/2024.

