Сергей Кривокрасов покинул тренерский штаб «Лады»

Тренер Сергей Кривокрасов покидает хоккейный клуб «Лада». Контракт расторгнут по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской команды.

«Благодарим Сергея Владимировича за работу и желаем всего наилучшего!» — сказано в сообщении клуба.

51-летний специалист вошёл в штаб «Лады» в октябре 2025 года. Тренерскую карьеру начал в сезоне-2009/2010, работал в ангарском «Ермаке», финском «Юкурите». В 2022 году вошёл в тренерский штаб «Сибири». После отставки Дэвида Немировски в декабре 2023 года стал исполняющим обязанности главного тренера команды, проработав на этом посту до конца сезона-2023/2024.