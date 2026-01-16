Скидки
Хоккей

Форвард системы СКА Иван Зинченко перейдёт в московское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий системы СКА Иван Зинченко перейдёт в московское «Динамо».

В нынешнем сезоне 23-летний форвард за СКА ещё не играл. Зинченко провёл 11 матчей за СКА-ВМФ в ВХЛ, где набрал 7 (4+3) очков. Всего же на счету Ивана в Континентальной хоккейной лиге за «Витязь» и СКА 136 матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-12».

СКА с 53 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Московское «Динамо» с 55 очками располагается на пятой строчке в таблице Запада.

Ранее бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался об игре московского «Динамо» в последних встречах регулярного сезона.

