Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сегодня нам повезло». Вратарь «Айлендерс» Сорокин — о «сухом» матче с «Эдмонтоном»

«Сегодня нам повезло». Вратарь «Айлендерс» Сорокин — о «сухом» матче с «Эдмонтоном»
Комментарии

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о победной встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (1:0), где он оформил свой пятый «сухой» матч в сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Дюклер – 53:42 (pp)    

«Мы отлично сыграли в обороне, и дисциплина сегодня была на высоте – всего два меньшинства. Мы бились каждую минуту и реализовали шанс в большинстве. Сегодня нам повезло. Они дважды попали в штангу: на последней минуте и в меньшинстве перед этим. Это важная победа над сильной командой», — приводит слова Сорокина официальный сайт НХЛ.

«Айлендерс» с 57 очками в активе занимают пятое место в таблице Восточной конференции.

Ранее Сорокин вышел на первое место в истории «Айлендерс» по «сухим» матчам с учётом плей-офф.

Материалы по теме
Сорокин вышел на первое место в истории «Айлендерс» по «сухим» матчам с учётом плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android