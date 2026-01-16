«Сегодня нам повезло». Вратарь «Айлендерс» Сорокин — о «сухом» матче с «Эдмонтоном»
Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о победной встрече с «Эдмонтон Ойлерз» (1:0), где он оформил свой пятый «сухой» матч в сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
0 : 1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Дюклер – 53:42 (pp)
«Мы отлично сыграли в обороне, и дисциплина сегодня была на высоте – всего два меньшинства. Мы бились каждую минуту и реализовали шанс в большинстве. Сегодня нам повезло. Они дважды попали в штангу: на последней минуте и в меньшинстве перед этим. Это важная победа над сильной командой», — приводит слова Сорокина официальный сайт НХЛ.
«Айлендерс» с 57 очками в активе занимают пятое место в таблице Восточной конференции.
Ранее Сорокин вышел на первое место в истории «Айлендерс» по «сухим» матчам с учётом плей-офф.
