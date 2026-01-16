Скидки
Защитник «Барыса» Тамирлан Гайтамиров отправлен в список отказов
Защитник «Барыса» Тамирлан Гайтамиров переведён в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба казахстанской команды. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Гайтамиров сыграл 17 матчей, в которых отдал одну результативную передачу с показателем полезности «-3». Всего на счету 25-летнего игрока обороны в КХЛ 167 матчей и 10 (2+8) очков с показателем полезности «-48».

«Барыс» с 37 очками занимает 10‑е место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшем матче КХЛ казахстанский клуб встретится с ЦСКА 17 января в Астане.

