Лайпсик: с первого ряда наблюдал за тем, как Овечкин шёл к званию лучшего снайпера

Нападающий СКА Брендан Лайпсик рассказал о совместной игре с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

– Каким вы запомнили Александра во время совместной игры в «Вашингтоне»?

– Замечательный парень, полный энтузиазма. Каждый раз он с удовольствием выходил с нами на один лёд, всегда улыбался и ко всем отлично относился. В сезоне-2019/2020, когда мы вместе играли в НХЛ, он забил 48 голов, и я тогда видел всё это вживую прямо со скамейки. С первого ряда наблюдал за тем, как он шёл к званию лучшего снайпера в истории. Это был классный опыт.

– Как вы относитесь к идее, чтобы Александр закончил карьеру в КХЛ? Так делали Дацюк, Ковальчук и другие легенды российского хоккея.

– Это было бы действительно круто! Если бы я был российским хоккеистом, выступающим в НХЛ, то в конце карьеры определённо хотел бы вернуться в КХЛ на один сезон и поиграть за свой родной клуб перед друзьями и семьёй, — цитирует Лайпсика сайт СКА.