Нападающий «Шанхая»: сборная России по хоккею претендовала бы на победу на Олимпиаде-2026

Нападающий «Шанхайских Драконов» Нейт Сюсиз высказался об отсутствии сборной России по хоккею на предстоящей Олимпиаде в Италии.

«Я планирую смотреть Олимпийские игры, но не только хоккей, а ещё бобслей, горные лыжи и другие виды спорта. У меня есть знакомые в сборной США по бобслею, буду за них переживать.

Жаль, что сборная России по хоккею не будет участвовать в Олимпиаде. Хочется, чтобы в Играх участвовали сильнейшие спортсмены, а в России отличные хоккеисты. Надеюсь, что россиян скоро вернут обратно. Если бы Россия участвовала, она бы претендовала на победу. В мире есть несколько сборных, которые могли бы выиграть хоккейный турнир. Россия является одной из таких команд», — приводит слова Сюсиза Metaratings.

