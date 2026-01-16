Скидки
СКА — Сочи: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнётся в 19:30 мск

СКА — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск
Сегодня, 16 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Санкт-Петербурге состоится встреча между местным СКА и «Сочи». Матч на стадионе «Ледовый дворец» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Это будет четвёртая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первых двух встречах победу одержали армейцы (4:2, 8:1), в третьем матче победили хоккеисты южного клуба со счётом 8:4.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 43 игры, в которых набрал 53 очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 32 очками после 42 встреч находится на 10-й строчке Запада.

