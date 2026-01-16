Главный тренер «Бостона» Штурм: очень доволен, как развивается Хуснутдинов

Главный тренер «Бостон Брюинз» Марко Штурм после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (4:2) высказался об игре российского форварда Марата Хуснутдинова, который открыл счёт в этой встрече.

«Он показывает, что уверен в себе, это то, чего мы хотим. Он был великолепен на протяжении всего сезона, сейчас знает, чего хочет команда. Марат играет в меньшинстве, появляется в первом звене и теперь начал забивать голы. Я очень доволен, как он развивается и играет за нашу команду», — приводит слова Штурма пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл 43 матча, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.