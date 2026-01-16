Главный тренер «Бостона» Штурм: очень доволен, как развивается Хуснутдинов
Главный тренер «Бостон Брюинз» Марко Штурм после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (4:2) высказался об игре российского форварда Марата Хуснутдинова, который открыл счёт в этой встрече.
НХЛ — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Хуснутдинов (Макэвой) – 00:54 2:0 Арвидссон (Заха, Миттельштадт) – 03:45 2:1 Стивенсон (Макканн, Данн) – 07:29 (pp) 3:1 Кастелич – 24:40 (sh) 3:2 Толванен (Монтур, Какко) – 32:27 (pp) 4:2 Пастрняк (Гики, Макэвой) – 59:46 (pp)
«Он показывает, что уверен в себе, это то, чего мы хотим. Он был великолепен на протяжении всего сезона, сейчас знает, чего хочет команда. Марат играет в меньшинстве, появляется в первом звене и теперь начал забивать голы. Я очень доволен, как он развивается и играет за нашу команду», — приводит слова Штурма пресс-служба НХЛ.
В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провёл 43 матча, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.
