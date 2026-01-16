Сафронов объяснил неудачное выступление ЦСКА и СКА в текущем сезоне

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов прокомментировал неудачные результаты армейцев из Москвы и Санкт-Петербурга в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«ЦСКА и СКА провели масштабные изменения этим летом. Меняли тренерский штаб полностью, игроки тоже поменялись. По результатам видно, что это бесследно не проходит, в случае таких изменений командам нужно время, чтобы найти свою игру», — приводит слова Сафронова Vprognoze.

На данный момент ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка в 47 матчах. СКА располагается на седьмой строчке Запада с 53 очками после 43 встреч.