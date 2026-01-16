Скидки
Дмитрий Рябыкин: «Авангард» точно не слабее «Металлурга» по мастерству

Дмитрий Рябыкин: «Авангард» точно не слабее «Металлурга» по мастерству
Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мнением о спаде в игре омского «Авангарда». Команда проиграла два из трёх последних матчей в регулярном чемпионате.

– На данном этапе ключевыми считаю минимум четыре дня выходных, которые команда, насколько знаю, получила на новогодних каникулах. А если просуммировать все дни отдыха на этом отрезке, наберётся неделя.
На пике сезона это серьёзный перерыв. И команда из него тяжело выходит, чему свидетельство домашние поражения от «Металлурга» и «Салавата Юлаева». Да и в матче с ЦСКА «Авангард», несмотря на победу, выглядел не так сильно, как, например, в середине осени.

– Как объяснить такие мини-каникулы?
– Для североамериканцев есть такое понятие – рождественский перерыв. У них свои правила, все привыкли к отдыху. Но в наших условиях такие длительные каникулы на пике сезона вряд ли полезны.

– Тренерская ошибка?
– Покажет сезон. Может, для «Авангарда», где основная нагрузка ложится на ведущие звенья и нет особой ротации, как раз к лучшему, если команда пройдёт эту ямку в середине сезона. Во всяком случае по сумме мастерства и балансу всех линий «Авангард» уж точно не слабее даже лидера КХЛ – «Металлурга». Не говоря о других ведущих командах Восточной конференции и всей КХЛ, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

