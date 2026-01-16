37-летний Джонатан Тэйвз набрал 900 очков в НХЛ

Нападающий «Виннипег Джетс» Джонатан Тэйвз отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (6:2). Первое очко форварда в этой встрече стало для него 900-м в регулярках лиги. Теперь у него 901 (379+522) очко в 1113 играх.

В нынешнем сезоне у 37-летнего хоккеиста, возобновившего карьеру в НХЛ после пропуска двух полных сезонов, стало 18 (7+11) очков в 46 матчах при показателе полезности «-11».

Тэйвз выступал за «Чикаго Блэкхоукс» с 2007 года и трижды становился обладателем Кубка Стэнли, после завершения сезона-2022/2023 «Чикаго» не стал продлевать с форвардом контракт из-за хронических проблем со здоровьем. Летом 2025 года форвард заключил однолетний контракт с «Виннипегом».