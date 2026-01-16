Форвард системы СКА Иван Зинченко стал игроком московского «Динамо»

Московское «Динамо» официально объявило о переходе нападающего Ивана Зинченко. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». В результате обмена со СКА в обратном направлении отправятся Макар Ханин из «Динамо» Санкт-Петербург и Роман Соболев из МХК «Динамо».

Двухсторонний контракт Зинченко с бело-голубыми заключён до 31 мая 2026 года.

В нынешнем сезоне 23-летний форвард за СКА ещё не играл. Иван провёл 21 матч за СКА-ВМФ в ВХЛ, где набрал 10 (7+3) очков. Всего же на счету Ивана в Континентальной хоккейной лиге за «Витязь» и СКА 136 матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-12».