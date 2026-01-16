Борис Михайлов прокомментировал слова Трампа о Бобровском

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что президент США Дональд Трамп не первый раз выделяет российских спортсменов.

В ночь на 16 января Трамп принял в Белом доме хоккеистов «Флориды Пантерз», выигравшей последний Кубок Стэнли. На встрече также присутствовали вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Президент США назвал Бобровского легендарным голкипером.

«Человек сказал абсолютную правду и пожелал успехов. Трамп не первый раз выделяет российских спортсменов. Первые его слова были, что российские спортсмены очень хороши. То же самое он говорил и про Александра Овечкина», — приводит слова Михайлова «РИА Новости Спорт».