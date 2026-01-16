Авербух: предлагал участие в «Ледниковом периоде» Дацюку и Ковальчуку — они отказались

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух рассказал, что хоккеисты Илья Ковальчук и Павел Дацюк отказались от участия в «Ледниковом периоде».

«У нас и Алексей Яшин был в своё время, но не хочется брать давно закончивших ребят, мне хотелось, чтобы мы видели в этом проекте молодость, азарт, задор, но при этом уверенность у девочек, особенно у одиночниц, в своих партнёрах. Они наше национальное достояние, надо чтобы их держали крепкие мужчины, хорошо владеющие коньками.

Я хотел бы позвать звёзд, но нужно обоюдное желание, нет такого, что кто-то стоит в очереди и ждёт. У каждого своя история. Этот проект тяжёлый, надо тренироваться. Илья Ковальчук с удовольствием принимает участие в различных проектах, но от этого проекта отказался. Сказал мне, не смогу при всём уважении.

Это тренировки, нагрузки. Паше Дацюку я тоже предлагал участие. Он сказал, что обожает наш проект, но пока что нет», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.