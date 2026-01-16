Продюсер «Ледникового периода» Авербух объяснил приглашение в проект хоккеистов из ВХЛ

Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф, режиссёр и продюсер Илья Авербух рассказал, почему принял решение пригласить хоккеистов из ВХЛ в «Ледниковый период».

«Почему выбрали хоккеистов из ВХЛ? При выборе партнёров для проекта основной акцент делали на том, чтобы максимально ребята катались. Но сейчас идёт сезон КХЛ, поэтому действующие хоккеисты не могут сейчас прерваться и пойти кататься, выступать. Поэтому мы выбрали тех ребят, которые сами рвались выступать, были готовы к экспериментам, нам надо танцевать.

У нас много ребят из проекта «Молодёжка», есть шорт-трек, Семён Елистратов, конькобежец Иван Скобрев. Но подход был в первую очередь среди тех, кто начинает не с нуля, все катаются по-разному, но делать какие-то параллели со спортивным состязанием будет неправильно.

Это шоу с возможностью собственного роста, творческого роста, в котором субъективизм оценок во всём, но есть стремление попробовать себя в чём-то новом, но не более того. И проводить какие-то параллели не нужно ни в коем случае.

Конечно, ещё будет много различных форматов, но формат, при котором звёзды хоккея и звёзды фигурного катания будут вместе возможен только в летний период, но в это время все уезжают на сборы», – передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В новом сезоне «Ледникового периода» примут участие бывшие хоккеисты из ВХЛ Никита Ушнев, Георгий Славороссов и игрок белорусской Экстралиги Марк Рудаковский.