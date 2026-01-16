«Колорадо» вызвал российского нападающего Бардакова из АХЛ

«Колорадо Эвеланш» вызвал российского нападающего Захара Бардакова из АХЛ накануне матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщает пресс-служба «лавин» в социальной сети Х. Встреча состоится в ночь на 17 января и начнётся в 5:00 мск.

24-летний форвард был отправлен в фарм-клуб 13 января. Он провёл один матч за «Колорадо Иглс» с «Онтарио Рейн» (3:4 Б с ) в АХЛ и отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне Бардаков провёл 32 игры в Национальной хоккейной лиги, в которых забил один гол и сделал семь результативных передач при показателе полезности «+7» и среднем игровом времени 7.16.

«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 74 очками после 45 матчей.