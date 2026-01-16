Скидки
Окулов — об «Авангарде»: нет токсичных людей в команде, все понимают, куда мы двигаемся

Окулов — об «Авангарде»: нет токсичных людей в команде, все понимают, куда мы двигаемся
Нападающий «Авангарда» Константин Окулов высказался об обстановке внутри команды и выразил уверенность, что коллектив в омском клубе – один из лучших в КХЛ.

– Летом «Авангард» пережил настоящую кадровую революцию. Когда вернулись в расположение клуба, много изменений ощутили в плане хоккея и атмосферы?
– Если говорить про хоккей, глобально ничего не поменялось. Какие-то детали добавились и продолжают добавляться, но общая философия, стиль игры – всё осталось прежним.

В плане коллектива команда очень сильно обновилась. Как я понял, руководство и тренерский штаб хотели набирать ребят, которые одинаково смотрят на атмосферу в раздевалке, чтобы была настоящая семья.

Думаю, у них получилось это сделать, потому что сейчас великолепные отношения у ребят, у жён, любое общение вне хоккея приносит удовольствие. Нет токсичных людей в команде, все понимают, куда мы двигаемся, все стоят друг за друга. На сегодняшний день уверен, что команда и коллектив в «Авангарде» – одни из лучших в КХЛ, – приводит слова Окулова сайт КХЛ.

