Крикунов: сомневаюсь, что Трамп вообще знает об отстранении России

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался о словах президента США Дональда Трампа в адрес российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского. Во время торжественного приёма в Белом Доме обладателей Кубка Стэнли-2025 Трамп выделил россиянина, назвав его легендарным вратарём.

«Президент имеет своё мнение, может, у Трампа кто-то из родственников ходит на хоккей и рассказывал про Бобровского. Если наши ребята играют хорошо в НХЛ — Овечкин, Бобровский… Он уже не первый раз о них говорит. НХЛ более лояльна к санкциям.

Сомневаюсь, что Трамп вообще знает об отстранении России. Сейчас Олимпиада будет, он увидит, что России нет. Думаю, он вообще не в курсе, что нас нет. У него другие заботы, например, Гренландия», — приводит слова Крикунова «Советский спорт».