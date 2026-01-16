Скидки
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин провёл первую тренировку после травмы

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл первую тренировку после травмы. Об этом сообщает журналист Винс Меркольяно в социальной сети Х. Отмечается, что хоккеист занимался индивидуально.

Напомним, во вторник, 6 января, «Рейнджерс» внесли голкипера в список травмированных. Шестёркин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой Мамонт» (2:3 ОТ) после столкновения с нападающим соперника Джоном Петеркой. Вратарь покинул лёд, не опираясь на левую ногу.

В нынешнем сезоне Игорь провёл 34 матча, одержав 17 побед при коэффициенте надёжности 2,45 и 91,3% отражённых бросков. Также в активе вратаря один шат-аут в этом сезоне.

