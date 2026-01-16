Пять россиян примут участие в «Матче звёзд» АХЛ

На «Матч звёзд» Американской хоккейной лиги были приглашены пять россиян. Как сообщается на сайте АХЛ, в мероприятии примут участие вратари Сергей Мурашов («Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз») и Артур Ахтямов («Торонто Марлис»), защитник Дмитрий Симашев («Тусон Роудраннерс»), форварды Матвей Гридин («Калгари Рэнглерс») и Кирилл Кудрявцев («Абботсфорд Кэнакс»).

Матч всех звёзд АХЛ 2026 года состоится 10-11 февраля в Рокфорде, штат Иллинойс. Каждый из четырёх дивизионов лиги будет представлен 12 игроками. Составы команд были определены комитетами тренеров АХЛ.

В качестве главных тренеров на этом мероприятии выступят Райан Муженель из «Провиденс Брюинз», Паскаль Венсан из «Лаваль Рокет», Дэн Уотсон из «Гранд-Рапидс Гриффинс» и Марк Летестю из «Колорадо Иглз».