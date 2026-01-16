Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пять россиян примут участие в «Матче звёзд» АХЛ

Пять россиян примут участие в «Матче звёзд» АХЛ
Комментарии

На «Матч звёзд» Американской хоккейной лиги были приглашены пять россиян. Как сообщается на сайте АХЛ, в мероприятии примут участие вратари Сергей Мурашов («Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз») и Артур Ахтямов («Торонто Марлис»), защитник Дмитрий Симашев («Тусон Роудраннерс»), форварды Матвей Гридин («Калгари Рэнглерс») и Кирилл Кудрявцев («Абботсфорд Кэнакс»).

Матч всех звёзд АХЛ 2026 года состоится 10-11 февраля в Рокфорде, штат Иллинойс. Каждый из четырёх дивизионов лиги будет представлен 12 игроками. Составы команд были определены комитетами тренеров АХЛ.

В качестве главных тренеров на этом мероприятии выступят Райан Муженель из «Провиденс Брюинз», Паскаль Венсан из «Лаваль Рокет», Дэн Уотсон из «Гранд-Рапидс Гриффинс» и Марк Летестю из «Колорадо Иглз».

Материалы по теме
Российский вратарь-новичок переписывает историю «Питтсбурга». Мурашов станет звездой НХЛ?
Российский вратарь-новичок переписывает историю «Питтсбурга». Мурашов станет звездой НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android