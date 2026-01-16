Скидки
«Это не наш уровень». Зайцев раскритиковал игру СКА в первом периоде матча с «Сочи»

Комментарии

Защитник СКА Никита Зайцев раскритиковал игру своей команды в первом периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи». Встреча проходит в эти минуты, после первого периода армейцы проигрывают 0:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
0 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хёфенмайер – 09:21 (5x5)     0:2 Поляков (Дедунов, Башкиров) – 39:58 (5x5)    

«Очень много непонятных действий от нас исходит, диагональные передачи, которые постоянно перехватывает соперник. Сейчас пообщаемся, поговорим и решим, как нам дальше действовать. Дальше так продолжаться не может. Это не наш уровень, не наша игра», — сказал Зайцев во флеш-интервью после первого периода.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 43 игры, в которых набрал 53 очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Новости. Хоккей
