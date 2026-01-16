«Это не наш уровень». Зайцев раскритиковал игру СКА в первом периоде матча с «Сочи»
Поделиться
Защитник СКА Никита Зайцев раскритиковал игру своей команды в первом периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи». Встреча проходит в эти минуты, после первого периода армейцы проигрывают 0:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
0 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хёфенмайер – 09:21 (5x5) 0:2 Поляков (Дедунов, Башкиров) – 39:58 (5x5)
«Очень много непонятных действий от нас исходит, диагональные передачи, которые постоянно перехватывает соперник. Сейчас пообщаемся, поговорим и решим, как нам дальше действовать. Дальше так продолжаться не может. Это не наш уровень, не наша игра», — сказал Зайцев во флеш-интервью после первого периода.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 43 игры, в которых набрал 53 очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.
Комментарии
- 16 января 2026
-
20:58
-
20:32
-
20:12
-
19:54
-
19:20
-
18:56
-
18:44
-
18:32
-
18:14
-
17:48
-
17:36
-
17:18
-
16:52
-
16:30
-
16:16
-
15:50
-
15:34
-
15:19
-
15:03
-
14:41
-
14:35
-
14:23
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:20
-
13:07
-
12:55
-
12:44
-
12:30
-
12:18
-
12:05
-
11:54
-
11:40