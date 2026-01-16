«Это не наш уровень». Зайцев раскритиковал игру СКА в первом периоде матча с «Сочи»

Защитник СКА Никита Зайцев раскритиковал игру своей команды в первом периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи». Встреча проходит в эти минуты, после первого периода армейцы проигрывают 0:1.

«Очень много непонятных действий от нас исходит, диагональные передачи, которые постоянно перехватывает соперник. Сейчас пообщаемся, поговорим и решим, как нам дальше действовать. Дальше так продолжаться не может. Это не наш уровень, не наша игра», — сказал Зайцев во флеш-интервью после первого периода.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги СКА провёл 43 игры, в которых набрал 53 очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.