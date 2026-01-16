Инсайдер TSN Дрегер высказался о возможном обмене форварда «Ванкувера» Петтерссона

Инсайдер TSN Даррен Дрегер высказался о возможном обмене шведского форварда «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона. Действующее соглашение 27-летнего игрока с кэпхитом $ 11,6 млн рассчитано до конца сезона-2031/2032. Дедлайн обменов намечен на 6 марта. В контракте Петтерссона есть пункт о запрете на обмен.

«Очевидно, что в каждом клубе НХЛ есть неприкосновенные игроки, но руководство «Кэнакс» сейчас использует слово «перестройка», поэтому они должны быть открыты для бизнеса, открыты практически для всего, и это может включать обмен Элиаса Петтерссона.

Сейчас мы знаем, что в СМИ было много спекуляций по поводу будущего Петтерссона в «Ванкувер Кэнакс». Этого было больше в межсезонье, в прошлом сезоне, чем сейчас. Могу сказать, что с агентом Элиаса Петтерссона Пэтом Бриссоном контактов пока не было, а им придётся общаться напрямую с представителями Петтерссона, поскольку у него есть пункт о запрете на обмен.

Но «Кэнакс» слушают и будут прислушиваться к проявляемому к Петтерссону интересу, несмотря на то что считают, если он сменит обстановку и начнёт всё заново где-нибудь в другом месте, добьётся успеха», – приводит слова Дрегера TSN.