СКА уступил «Сочи» в Санкт-Петербурге

Сегодня, 16 января, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 2:1.

На 10-й минуте защитник «Сочи» Ноэль Хёфенмайер забил первый гол. На 40-й минуте нападающий Николай Поляков удвоил преимущество южан. На 49-й минуте форвард Марат Хайруллин сократил отставание СКА и установил окончательный счёт — 2:1.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 44 матча, в которых набрал 53 очка, и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 34 очками после 43 встреч располагается на 10-й строчке Запада.