СКА – Сочи, результат матча 16 января 2026 года, счёт 1:2, КХЛ 2025/2026

СКА уступил «Сочи» в Санкт-Петербурге
Комментарии

Сегодня, 16 января, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал «Сочи». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хёфенмайер – 09:21 (5x5)     0:2 Поляков (Дедунов, Башкиров) – 39:58 (5x5)     1:2 Хайруллин (Поляков, Воробьёв) – 48:39 (5x5)    

На 10-й минуте защитник «Сочи» Ноэль Хёфенмайер забил первый гол. На 40-й минуте нападающий Николай Поляков удвоил преимущество южан. На 49-й минуте форвард Марат Хайруллин сократил отставание СКА и установил окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 44 матча, в которых набрал 53 очка, и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 34 очками после 43 встреч располагается на 10-й строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
