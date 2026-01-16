Скидки
Генменеджер «Рейнджерс» Друри обратился к болельщикам на фоне результатов клуба

Комментарии

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри обратился к болельщикам клуба и анонсировал ближайшие изменения в команде.

«Мы хотели воспользоваться моментом, чтобы пообщаться с нашими преданными и страстными фанатами. Мы знаем и чувствуем ваше разочарование тем, как проходит сезон. Мы так же разочарованы, никто в организации не доволен тем, что происходит — от руководства до тренеров и игроков. За последние несколько лет у нас было несколько успехов и моментов, которыми мы дорожили, но в конечном счёте это не было конечной целью. Мы неустанно работаем каждый день, чтобы вернуть Кубок Стэнли в Нью-Йорк, потому что это то, чего заслуживают наши болельщики.

Учитывая наше положение в турнирной таблице и травмы ключевых игроков в этом сезоне, мы должны быть реалистами. Мы не собираемся стоять на месте — изменения дадут нам возможность проявить смекалку и оппортунизм при переоснащении команды. Оно будет основано на наших ключевых игроках и перспективах. Мы будем ориентироваться на игроков, которые отличаются упорством, мастерством и скоростью, уделяя особое внимание привлечению молодых игроков, выбору на драфте, что позволит нам двигаться вперед. Возможно, это означает прощание с игроками, которые на протяжении многих лет дарили нам и нашим болельщикам прекрасные моменты. Эти игроки достойно представляли «Рейнджерс » и всегда будут частью нашей семьи.

Приступая к реализации этого нового стратегического плана, мы продолжим упорно трудиться, гордясь и преданно служа нашим болельщикам. Мы ценим вашу неизменную поддержку больше, чем можем описать, благодарим вас за всё, что вы делаете для нашей организации. В ближайшие недели появится информация о наших планах», — говорится в письме, опубликованном в аккаунте «Рейнджерс» в социальной сети Х.

На данный момент «Рейнджерс» находятся на последнем, 16-м месте, в турнирной таблице Восточной конференции с 46 очками после 48 матчей.

