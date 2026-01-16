Скидки
«Лада» арендовала защитника Таймазова у «Ак Барса»

«Лада» арендовала у «Ак Барса» 20-летнего защитника Арсена Таймазова. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В нынешнем сезоне Таймазов дебютировал в Континентальной хоккейной лиге и провёл один матч, в котором не отметился результативными действиями. Также на счету Арсена 37 матчей за «Барс» в ВХЛ, где он заработал 4 (1+3) очка и одна игра в МХЛ.

Таймазов перешел в казанский клуб из московского «Динамо» в 2024 году. С 2022-го защитник выступал за МХК «Динамо». В прошлом сезоне он стал чемпионом первенства Москвы среди юниоров.

На данный момент «Лада» находится на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 30 очками после 46 встреч. «Ак Барс» располагается на второй строчке в таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 46 матчах.

«Лада» заключила контракт с вратарём Кириллом Устименко
