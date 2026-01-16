Скидки
«Рейнджерс» не предложат Артемию Панарину продление контракта — Sportsnet

«Рейнджерс» не предложат Артемию Панарину продление контракта — Sportsnet
«Нью-Йорк Рейнджерс» не будет продлевать контракт с российским нападающим команды Артемием Панариным. Об этом сообщает Sportsnet.

По информации источника, генеральный менеджер клуба Крис Друри встретился индивидуально с членами руководящей группы и обратился к команде в целом. В рамках этого процесса Панарину сообщили, что ему не предложат продление контракта. Отмечается, что Друри был готов работать с ним и агентом Полом Теофаносом, чтобы обменять хоккеиста.

Напомним, у 34-летнего нападающего есть пункт о запрете обмена, а это значит, что «Рейнджерс» не могут обменять его никуда, если он сам не даст на это согласие. Действующее соглашение форварда рассчитано до 30 июня 2026 года.

