Игроки СКА провели закрытое собрание без тренеров после поражения от «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», хоккеисты СКА второй раз в текущем сезоне провели закрытое собрание в раздевалке без тренеров. Сегодня, 16 января, армейцы проиграли «Сочи» со счётом 1:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее игроки СКА также отдельно собрались в раздевалке без тренеров после поражения от ЦСКА (3:4) в октябре 2025 года.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 44 встречи, в которых набрал 53 очка, и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 34 очками после 43 игр располагается на 10-й строчке Запада.

В следующем матче СКА примет минское «Динамо» 19 января, а днём ранее «Сочи» сыграет на выезде с тольяттинской «Ладой».