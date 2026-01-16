Скидки
Хоккей

Игроки СКА провели закрытое собрание без тренеров после поражения от «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», хоккеисты СКА второй раз в текущем сезоне провели закрытое собрание в раздевалке без тренеров. Сегодня, 16 января, армейцы проиграли «Сочи» со счётом 1:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ХК Сочи
Сочи
0:1 Хёфенмайер – 09:21 (5x5)     0:2 Поляков (Дедунов, Башкиров) – 39:58 (5x5)     1:2 Хайруллин (Поляков, Воробьёв) – 48:39 (5x5)    

Ранее игроки СКА также отдельно собрались в раздевалке без тренеров после поражения от ЦСКА (3:4) в октябре 2025 года.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 44 встречи, в которых набрал 53 очка, и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 34 очками после 43 игр располагается на 10-й строчке Запада.

В следующем матче СКА примет минское «Динамо» 19 января, а днём ранее «Сочи» сыграет на выезде с тольяттинской «Ладой».

