Генменеджер «Вашингтона» заявил, что не обсуждал с Овечкиным его будущее в клубе

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик не обсуждал с российским нападающим Александром Овечкиным его будущее в клубе. Об этом сообщает журналистка Сэмми Сильбер в социальной сети Х.

По информации источника, Патрик заявил, что разговаривал с Овечкиным, но обсуждений относительно его будущего не было. Отмечается, что хоккеист сосредоточен на краткосрочной перспективе.

Контракт 40-летнего россиянина рассчитан до конца текущего сезона.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году Александр вместе с командой завоевал единственный в истории клуба Кубок Стэнли. В минувшем сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.