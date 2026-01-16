Результаты матчей КХЛ на 16 января 2026 года

Сегодня, 16 января, состоялся один матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 16 января 2026 года:

СКА – ХК «Сочи» — 1:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 63 очками после 47 матчей возглавляет череповецкая «Северсталь». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 72 очков после 44 игр.

Завтра, 17 января, в КХЛ состоятся восемь встреч.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.